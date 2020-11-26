Danimarka 15 milyon doz COVID-19 aşısı sipariş verdi

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, koronavirüs (COVID-19) aşı üreticisinden toplamda 15 milyon doz aşı sipariş verildiğini bildirdi.

Heunicke, düzenlediği basın toplantısında, COVID-19 aşısının yıl sonuna kadar Danimarka’ya geleceğini ifade etti.

Danimarka'nın yanı sıra Grönland ve Faroe Adaları’nda yaşayanlara da COVID-19 aşısının teklif edileceğini aktaran Heunicke, aşı teklif edilen herkesin bunu kabul etmesi çağrısında bulundu.

Aşı ücretsiz olacak

Heunicke, aşının öncelikle yaşlılar, kronik hastalar, risk grubundakiler ve sağlık çalışanlarına teklif edileceğini kaydetti.

Danimarka’nın 5 farklı COVID-19 aşı üreticisinden toplamda 15 milyon doz aşı sipariş verdiğini belirten Heunicke, hedefin yıl sonuna kadar vatandaşlara aşı vurmaya başlamak olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Heunicke, aşının ücretsiz olacağı bilgisini de paylaştı.