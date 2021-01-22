Danimarka, BAE uçuşlarını 5 gün durdurdu

Danimarka Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, BAE’nin turizm merkezi Dubai’de yapılan COVID-19 testlerinde usulsüzlük şüphesi nedeniyle BAE ile uçuşların durdurulması kararının alındığı aktarıldı.

Ulaştırma Bakanı Benny Engelbrecht, daha önce Dubai’den gelen yolcularda COVID-19’un daha hızlı yayılan türüne rastlandığına işaret ederek, BAE’de yapılan testlerin sonucunun doğruluğunu araştıracaklarını belirtti.

İlk etapta BAE ile uçuşları 5 gün askıya alan Danimarka'nın, özellikle Dubai’den gelen yolcuların sahte test satın alamayacağına emin olmadıkça uçuşları yeniden başlatmayı düşünmediği açıklandı.

Danimarka, COVID-19 mutasyonlarının ülkeye girişinin önüne geçmek için 9 Ocak’ta, yurt dışından gelen yolculara negatif test sonucu zorunluluğu getirmişti.