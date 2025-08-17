Danimarka Başbakanı Frederiksen: Netanyahu bir problem haline geldi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve bölgede süren savaş hakkında açıklamalarda bulundu.

Danimarka basınına konuşan Frederiksen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hedef alarak, “Netanyahu artık bir problem haline geldi” dedi. Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı süresince İsrail’e yönelik baskıların artırılması için girişimlerde bulunacağını belirten Frederiksen, “İsrail, Netanyahu olmadan daha iyi bir konumda olur” ifadesini kullandı.

Frederiksen, Danimarka’nın uzun süredir İsrail’in yanında yer aldığını ancak mevcut hükümetin ülkenin çıkarlarına aykırı davrandığını söyledi.

“Yaptırımlar en büyük etkiyi hedef alacak”

Danimarka Başbakanı, İsrail’e yönelik yaptırımlar konusunda diğer AB ülkelerinin desteğini henüz alamadıklarını belirterek, “Henüz hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz. Rusya konusunda olduğu gibi, yaptırımları en büyük etkiyi oluşturacağı alanlara odaklanarak tasarlıyoruz” dedi. Ticaret ve araştırma alanında da yaptırımların gündemde olduğunu kaydetti.

“Gazze’deki kriz tam bir felaket”

Gazze’de yaşanan insani krize de değinen Frederiksen, İsrail’in açlığı bir silah olarak kullandığını söyleyerek, “Bu durum kesinlikle korkunç ve tam bir felaket” diye konuştu.

“Danimarka Hamas’ı ödüllendirmek istemiyor”

Frederiksen, Danimarka’nın Filistin devletini tanıyıp tanımayacağına ilişkin soruya ise, “Hamas, gelecekteki Filistin devletinin topraklarının çoğunu kontrol ettiği sürece böyle bir adımı düşünmüyoruz. Danimarka Hamas’ı ödüllendirmek istemiyor” yanıtını verdi.