Danimarka Başbakanı, Grönland'ı ziyaret edecek

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Frederiksen'in 2 Nisan'da üç günlük bir geziye başlayacağı ve bu gezi sırasında Grönland'ın yeni başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve koalisyon hükümeti üyeleriyle bir araya geleceği belirtildi.

Hafta ortasında ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, eşi Usha Vance başkanlığındaki bir heyet Grönland'ı ziyaret etti. Vance yaptığı açıklamada, "Kuzey Atlantik'i ve Kuzey Kutup Bölgesini Çin'e, Rusya'ya ve ABD halkının çıkarlarını düşünmeyen diğer rejimlere mi bırakacağız? Başka seçeneğimiz yok. Burada yaşayan insanları ve kendi ülkemizi güvende tutmak için Grönland'da önemli bir pozisyon almamız gerekiyor" dedi.

Frederiksen açıklamasında, "Grönland halkının ve Grönland politikacılarının Grönland'a yönelik büyük baskıyı nasıl ele aldıklarına dair en derin saygıyı duyuyorum. Durum, siyasi partiler arasında, eyaletteki ülkeler arasında, saygılı ve eşit bir şekilde iş birliği yapmayı gerektiriyor" mesajı verdi.

Grönland yüzyıllardır Danimarka'nın bir parçasıydı ancak 1979'dan beri kendi hükümetine sahip bulunuyor. Grönland'daki siyasi partilerin çoğu, zaman çizelgesi konusunda fikir ayrılığına düşmelerine rağmen Danimarka'dan tam bağımsızlık istiyor.