Danimarka, Grönland’da NATO misyonu önerdi

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ve Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Danimarka Savunma Bakanı Poulsen, toplantıda Grönland ve Arktik’te bir NATO misyonu oluşturulması ihtimalini görüştüklerini açıkladı. Toplantının ardından yaptığı açıklamada Poulsen, "Böyle bir teklif yaptık. NATO Genel Sekreteri bunu not etti ve umuyorum ki artık bunu nasıl hayata geçirebileceğimiz konusunda bir çerçeve oluşturabiliriz. Bu, aynı zamanda Grönland hükümeti ile yaptığımız görüşmelerle de uyumlu" ifadelerini kullandı.

Danimarka Savunma Bakanı Poulsen ve Grönland Dışişleri Bakanı Motzfeldt’in NATO Genel Sekreteri Rutte ile gerçekleştirdiği görüşme, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın ABD’ye katılması yönündeki siyasi ve ekonomik baskıları artırdığı bir dönemde geldi. Grönland’ın ABD toprağı olmasının Avrupa’yı ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getireceğini savunan Trump, geçtiğimiz cumartesi günü ABD’nin Grönland’ı almasına karşı çıkan sekiz Avrupa ülkesine ilave gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD’nin Danimarka’ya ait özerk bir bölge olan Grönland’ı askeri olarak ele geçirmeye çalışması halinde bunun NATO’nun sonu olacağını söylemişti.