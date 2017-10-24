Danimarka seçimlerinde çok sayıda Türk yarışacak

24 Ekim 2017

Danimarka’da 21 Kasım’da yapılacak mahalli seçimlerde 96 Türkiye kökenli aday yarışacak.



Türkiye kökenli adaylar, 98 belediyenin 40'ında, 5 bölge idaresinin 4'ünde oy pusulalarında yer alacak.



Belediye seçimlerine katılacak 9 bin 556 adaydan 94’ü Türkiye kökenli.



Bölge idaresi seçimlerine katılan bin 379 aday arasında ise, 9 Türkiye kökenli aday yer alırken bunlardan 7’si, aynı zamanda belediye seçimleri için de yarışıyor.

Seçimlerde Türkiye kökenli 96 adaydan 18'i kadın.

En çok aday Höje Taastrup belediyesinde

Türkiye kökenli 94 belediye meclisi adayları arasında, farklı partilerden 8 adayla Höje Taastrup Belediyesi öne çıkıyor.



Albertslund Belediyesi ise, 6 Türkiye kökenli adayla ikinci sırada yer alıyor.



Bröndby, Furesö, Helsingör, Herlev, İshöj ve Köge belediyelerinde ise farklı partilerden Türkiye kökenli 5'er aday seçime katılacak.



Danimarka’nın en büyük belediyesi Kopenhag'da ise, 2 Türkiye kökenli aday seçimlere katıldı.

Diksan aday, Kellegöz ve Özkan yok

Geçen aylarda sosyal medyada Türkiye iç siyasetiyle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle partilerinden istifaya zorlanan Furesö Belediye Meclisi Üyesi Neslihan Diksan ile Silkeborg Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Kellegöz'ün seçimlere girip girmeyecekleri merak ediliyordu.



Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Danimarka şubesi yönetiminde yer alan Diksan, Sosyal Demokrat Partiden istifasının ardından bağımsız olarak seçimlere girecek.



Silkeborg Belediye Meclisi Üyesi Kellegöz ise, seçimlerde yer almayacak.



UETD'nin eski Danimarka Başkanı ve İshöj Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Ahmet Özkan da seçimlere girmeme kararı aldı. Özkan, sosyal medyada DEAŞ’ın Siyonistler tarafından kurulduğu yorumunun ardından, Sosyal Demokrat Parti tarafından istifaya çağrılmıştı.

62 bin Türkiye kökenli

5,7 milyon nüfusu bulunan Danimarka’da, yaklaşık 4,3 milyon seçmen yerel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip.



Danimarka’da, yerel seçimlerde oy kullanabilmek için, en az 3 yıl bu ülkede ikamet etmiş olma şartı aranıyor.



Danimarka İstatistik Kurumunun 2016 yılı verilerine göre, ülkede 62 bin 219 Türkiye kökenli yaşıyor.

Kaynak: AA