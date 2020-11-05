Danimarka, ülkedeki tüm vizonları itlaf edecek

05 Kasım 2020

Hollanda Başbakanı Mette Frederiksen dün yaptığı açıklamada, hem vizon hem de insanlarda rastlanılan koronavirüs tipinin antikorlara karşı daha az duyarlı olduğunu, bu nedenle ileride keşfedilecek aşılara karşı daha dayanıklı olabileceğini ifade etti.

Danimarkalı sağlık yetkilileri, ülkenin enfeksiyon hastalıkları laboratuvarı Serum Institute'ta yaptıkları çalışmalarda elde ettikleri bulguları Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa salgın hastalık kurumu ile paylaştı.

Bir gelincik türü olan vizon kürkü için yetiştiriliyor. Dünyanın en büyük vizon yetiştiricisi olan Danimarka'da Haziran ayından bu yana vizon çiftliklerinde koronavirüs salgınlarına rastlanıyordu.

Danimarkalı yetkililer çiftliklerde 15-17 milyon vizon bulunduğunu ve mutasyona uğramış virüsün 12 insanda tespit edildiğini belirtti.

Danimarka'nın Aarhus üniversitesinde hayvan hastalıkları uzmanı Shristian Sonne, hayvanların itlaf edilmesinin makul bir karar olduğunu ve ileride kontrol altına alınması daha zor salgınları önleyebileceğini söyledi.

Geçen hafta hayvanların itlaf edilmesi gerektiğini bildiren bir makale yayımlayan Sonne, "Çin, Danimarka ve Polonya vizon üretimi yasağını derhal benimsemeli ve tamamen yasaklamalıdırlar" dedi.

Kaynak: Reuters