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Danimarka’da COVID-19’un 31 farklı türüne rastlandı

Danimarka Sağlık Bakanı Heunicke, ülkede COVID-19’un 15 farklı türüne daha rastlandığını belirterek, Danimarka’da şimdiye kadar koronavirüsün 31 farklı türünün görüldüğünü duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, ülkede yeni tip koronavirüsün (COVID-19) 31 farklı türüne rastlandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Heunicke, son günlerde ülkede COVID-19’un 15 farklı türüne daha rastlandığını belirterek, Danimarka’da şimdiye kadar koronavirüsün 31 farklı türünün görüldüğünü duyurdu.

Danimarka’da, İngiltere’de ortaya çıkan, COVID-19’un mutasyona uğramış, daha hızlı yayılan türü B117’nin yanı sıra Güney Afrika’da ortaya çıkan B1351 ile Brezilya’da ortaya çıkan P1 türlerine de rastlanmıştı.

Etiketler
Corona virüs Covid-19