Danimarka’da “tanımlanamayan dron” alarmı büyüyor

Danimarka’da hava sahası ihlalleri nedeniyle ilan edilen dron alarmı devam ediyor.

Silahlı Kuvvetler tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca çeşitli askeri bölgelerde tanımlanamayan dronların tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, alınan güvenlik önlemleri kapsamında çeşitli imkan ve araçların devreye sokulduğu kaydedildi.

Karup Hava Üssü’nde dron hareketliliği

Danimarka polisi, ülkenin batısında bulunan Karup Hava Üssü yakınlarında şüpheli dron faaliyetleri gözlemlendiğini açıkladı. Ancak Silahlı Kuvvetler, dronların görüldüğü bölgelere ilişkin detay paylaşmadı.

Norveç de alarma geçti

Benzer bir güvenlik endişesi Norveç’te de yaşandı. Norveçli yetkililer, merkezdeki Oerland Hava Üssü yakınlarında muhtemel dron gözlemlerini araştırdıklarını duyurdu.

Norveç Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, “Üste görevli nöbetçiler bu sabah çevre hattının dışında birkaç gözlemde bulundu” dedi. Oerland Üssü’nün, F-35 savaş uçaklarının konuşlandırıldığı stratejik bir üs olması dikkat çekiyor.

Havalimanları kapatılmıştı

Danimarka, bu hafta başında yaşanan dron ihlalleri nedeniyle ciddi aksaklıklar yaşamıştı.

23 Eylül’de Kopenhag Havalimanı’nda 31 uçuş başka havalimanlarına yönlendirilmiş, yaklaşık 100 uçuş iptal edilmiş veya ertelenmiş, 20 bin yolcu etkilenmişti.

25 Eylül’de ise Aalborg Havalimanı aynı gerekçeyle geçici süreliğine kapatılmış, hem sivil hem askeri uçuşlar aksamıştı.

“Hibrit saldırı” yorumu

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, olayları “hibrit saldırı” olarak nitelendirerek, “Böylesine sistematik bir operasyonun aynı anda birçok yerde yapılmasından söz ediyorsak, bunun profesyonel bir aktörün işi olduğuna şüphe yok” ifadelerini kullandı.

Başbakan Mette Frederiksen ise yaşananları, “Bugüne kadar Danimarka altyapısına yönelik en ciddi saldırı” sözleriyle değerlendirdi.