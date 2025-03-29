Danimarka'dan ABD'nin Grönland açıklamalarına sert tepki

Danimarka, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Grönland'a yaptığı ziyaret sırasında, Kopenhag hükümetinin Ada güvenliği için yeterince yatırım yapmadığı yönündeki yorumlarına karşı çıktı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Vance'in Grönland üzerinden Kopenhag hükümetini eleştirirken kullandığı tonu ve üslubu beğenmediklerini belirtti.

"Bu eleştirilerin tonunu takdir etmiyoruz"

Vance'in, Danimarka yönetiminin Grönland'ın güvenliği için yeterli finansmanı sağlamadığına ilişkin yorumuna tepki gösteren Rasmussen, ülkesinin halihazırda Arktik bölgesinin güvenliği için daha fazla yatırım yaptığını ve ABD ile bu konuda iş birliğine de açık olduğunu söyledi.

Rasmussen, "Birçok suçlama ve iddia ortaya atıldı. Elbette eleştirilere açığız. Ancak bu eleştirilerin tonunu takdir etmiyoruz. Yakın müttefiklerinizle bu şekilde konuşamazsınız." dedi.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, göreve yeniden gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiriyor.

ABD lideri, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini savunarak, adanın mülkiyet ve kontrolünün sağlanmasını "mutlak bir zorunluluk" olarak nitelendirmişti.

Trump, 13 Mart'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı Oval Ofis'te de benzer açıklamalarda bulunarak, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Grönland yönetimi ise bu söylemlere karşı adanın "satılık olmadığı ve olmayacağı" yönünde açıklamalar yaparken, Danimarka da Grönland'ın yanında durduğunu vurgulamaya devam ediyor.