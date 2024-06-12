Danimarka'dan 'çok acı' olduğu gerekçesiyle Güney Kore'den gelen 'noodle'ları toplatma kararı

Danimarka Veterinerlik ve Gıda İdaresince yapılan açıklamada, markanın çok acılı ve baharatlı 3 ürünün raflardan toplatılması yönünde karar alındığı bildirildi.

Açıklamada, tek bir paketteki acı biber bileşeni olan kapsaisinin, kişide akut zehirlenmeye neden olabilecek seviyede "yüksek" olduğu belirtildi.

Tüketicilere, ellerinde bulunan ürünleri çöpe atmaları veya satın aldıkları mağazaya iade etmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, ürünlerin çocuklar için de son derece zararlı olduğu vurgulandı.

Sosyal medyada konuya ilişkin yapılan yorumlarda, Danimarka halkının "baharatlı" yiyecekleri sevmediği, bu nedenle acılı ürünleri "zehirli" olarak tanımladığı iddia edildi. Bu arada, Danimarka'da daha önce bu ürünlere bağlı bir zehirlenme vakası yaşanmadığı kaydedildi.