Danimarka'dan Grönland'da savaş hazırlığı

Danimarka'nın, asker konuşlandırdığı Grönland'da kapsamlı savaş hazırlıkları yaptığı öne sürüldü. Hazırlıkların, ABD'nin bölgeye yönelik söylemlerinin sertleştiği bir dönemde hız kazandığı belirtildi.

Patlayıcı ve savunma hazırlıkları

Danimarka'nın kamu yayıncısı DR'nin, Danimarka ve Avrupa'daki kaynaklara dayandırdığı rapora göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı almaya yönelik "tehditlerinin" arttığı süreçte Ada'ya sevk edilen Danimarkalı askerler çeşitli savunma önlemleri aldı.

Raporda, ocak ayında bölgeye ulaşan askerlerin, olası bir askeri müdahalede savaş uçaklarının inişini engellemek amacıyla başkent Nuuk başta olmak üzere farklı noktalarda kullanılmak üzere patlayıcı madde bulundurduğu ifade edildi.

Kan bankası kuruldu

Hazırlıkların yalnızca savunma unsurlarıyla sınırlı kalmadığı, olası çatışma senaryolarına karşı yaralı askerler için kan bankası oluşturulduğu da aktarıldı. Aynı dönemde, artan saldırı endişesi nedeniyle askerlerin uzun süre uykusuz kaldığı bilgisine yer verildi.

Gerginlik ocakta zirve yaptı

Raporda, Grönland'daki tansiyonun ocak ayında ciddi şekilde yükseldiğine dikkat çekilerek, Danimarka ve Avrupa'nın müttefiklerini savunma konusunda kararlı bir tutum sergilediği kaydedildi. Ayrıca Trump'ın Grönland üzerindeki baskısının sona ermeyeceği değerlendirmesi yapıldı.

Avrupa'dan temkinli yaklaşım

Haberde görüşlerine yer verilen Fransız bir yetkili, Avrupa'nın Grönland'daki güvenliğin öneminin farkında olduğunu, Danimarka'nın ise gerilimi tırmandırmamak için çaba gösterdiğini ifade etti.

Alman bir yetkili ise olası bir senaryoya dikkat çekerek, "ABD, NATO askerlerinin de bulunduğu bir ortamda Grönland'a saldırsaydı, o zaman inandığımız her şeye büyük bir soru işareti koymak zorunda kalırdık" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Grönland ısrarı

ABD Başkanı Trump, daha önce birçok kez Grönland'a "ulusal güvenlik" gerekçesiyle ihtiyaç duyduklarını dile getirmişti. Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland ise bu açıklamalara tepki göstermişti.