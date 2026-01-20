Danimarka'dan Trump’a Grönland çıkışı: Anlaşamayacağımızı kabullendik

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Rasmussen, Trump’ın Grönland konusundaki tutumunun net olduğunu belirterek, "Trump’ın Grönland’ı samimi biçimde istediği sonucuna vardım. Biz de bunun bizim için aşılmaz bir kırmızı çizgi olduğunu açıkça söyledik. Anlaşamayacağımız konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

"Bazı kırmızı çizgiler geçilemez"

Resmi ziyaret kapsamında İngiltere’de bulunan Rasmussen, Sky News’e yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Grönland meselesinde Danimarka’ya verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rasmussen, “Hayatta prensipler vardır. 2026’da yaşıyoruz; ticaret yapılır ama insan ticareti yapılamaz. Bazı kırmızı çizgiler geçilemez” dedi.

" Grönland’ın bizim için tartışma konusu değil"

Trump’ın bir konuda ısrarcı davrandığında geri adım atmayan bir lider olduğunu söyleyen Rasmussen, buna karşın temasların koparılmaması gerektiğini vurguladı. Görüşmede Arktik bölgesinin güvenliğine odaklandıklarını aktaran Rasmussen, “Bu başlık altında çözüm üretmeye çalıştık. Ancak Grönland’ın statüsü bizim için tartışma konusu değil” ifadelerini kullandı.

Rasmussen, sürecin sosyal medya üzerinden yürütülmesinin doğru olmadığını belirterek, mevcut uluslararası anlaşmalar çerçevesinde müzakerenin sürdürülmesi gerektiğini söyledi. 1951 tarihli anlaşmayı hatırlatan Rasmussen, NATO’nun ABD’ye güvence vermek amacıyla daha fazla sorumluluk üstlenebileceğini, bu kapsamda Grönland’da Çin yatırımlarına izin verilmemesinin de gündeme gelebileceğini aktardı.

Egemenlik ve toprak bütünlüğü çağrısı

Londra’da Danimarka haber ajansı DR’a da konuşan Rasmussen, ABD’nin Grönland’da Avrupa ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirilen askeri tatbikatı yanlış değerlendirdiğini savundu. “Yaptıklarımız provokasyon amacı taşımıyordu; Başkan Trump’ın güvenlik endişelerini gidermeye yönelikti” diyen Rasmussen, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygının temel bir ilke olduğunu vurguladı.

ABD ile güçlü bir müttefiklik ilişkisi bulunduğunu hatırlatan Rasmussen, buna rağmen Grönland’a yönelik talebin kendileri açısından şaşırtıcı olduğunu ifade etti. “Daha fazlasını söyleyerek tansiyonu artırmak istemiyorum” diyen Rasmussen, European Union ve NATO’nun temel ilkeler doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, “Hedefler baskıyla dayatılamaz” mesajını yineledi.