Darbe girişimi ve ihanet ile suçlamıştı: Obama'dan Trump'ın sözlerine sert yanıt!

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Başkan Barack Obama hakkında yönelttiği "ihanet" ve "darbe girişimi" suçlamalarına Obama cephesinden sert yanıt geldi.

Obama'nın ofisi tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın iddiaları için "Bu tuhaf suçlamalar hem saçma hem de dikkatleri başka yöne çekmeye yönelik cılız bir çabadır" ifadesi kullanıldı.

Açıklama, geçtiğimiz hafta ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi tarafından yayımlanan belgeyle başlayan tartışmalar üzerine geldi.

Söz konusu belgede, Rusya’nın 2016 ABD Başkanlık Seçimlerini etkilemeye çalıştığı ancak oyları doğrudan manipüle edemediği belirtilmişti.

Obama’nın ofisi, bu belgenin mevcut görüşleri değiştirmediğini vurgulayarak, "Bu belgede, yaygın olarak kabul gören 'Rusya oyları etkilemedi' çıkarımının aksini kanıtlayan hiçbir şey bulunmuyor" açıklamasında bulundu.

Trump, bugün Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Obama’ya yönelik çok ağır ifadeler kullanmış, Obama’nın 2016 seçim sürecinde kendisini Rusya ile ilişkilendirmek için planlı bir kampanyanın başını çektiğini öne sürmüştü.

Trump, "Obama'nın ihanet içerisinde olduğuna yönelik tartışmasız kanıtlar var. Bir darbe girişimine liderlik etmeye çalışıyordu. Başlarında Obama vardı" diyerek eski başkanın yargılanması gerektiğini söylemişti.

Geçtiğimiz cuma yayımlanan ve istihbarat camiasında tartışmalara yol açan raporda, Obama yönetimi döneminde Rusya'nın Trump lehine müdahil olduğu yönünde sahte bilgi üretildiği öne sürülmüş, bu iddialar Trump tarafından "kanıt" olarak gösterilmişti.

ABD kamuoyunda yeni bir krizi tetikleyen bu açıklamaların ardından gözler, Beyaz Saray ile eski yönetim arasındaki gerilimin nasıl tırmanacağına çevrilmiş durumda.