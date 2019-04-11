Darbeye Türkiye ve dünyadan tepkiler

11 Nisan 2019

Sudan'da Yüksek Askeri Konseyin yönetime el koymasına Türkiye ve dünya tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye Sudan halkının yanında

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sudan’da huzur, istikrar ve güvenliğin temin edilmesi için kardeş Sudan halkının yanında olmayı ve desteklemeyi sürdürecektir." denildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

Afrika kıtasında kapsamlı ilişkilere ve köklü kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Sudan’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Sudan halkı ülkede huzur ve istikrarın bir an önce tesisini ve ekonomik güçlüklerin aşılmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını beklemektedir. Bu sürecin anayasal demokrasi ve ulusal uzlaşı çerçevesinde halkın beklentilerini karşılayacak, barışçı bir şekilde yürütülmesini temenni ediyoruz.

Sudan’ın güvenlik ve istikrarının korunması tüm bölgenin istikrarı için elzemdir.

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sudan’da huzur, istikrar ve güvenliğin temin edilmesi için kardeş Sudan halkının yanında olmayı ve desteklemeyi sürdürecektir.

ABD: Sivil katılıma izin verilmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, bakanlığın günlük basın toplantısında ABD yönetiminden gelen ilk açıklamayı yaptı.

Sudan'da darbe olup olmadığına yönelik soruyu Palladino, "Bu Sudan halkı için tarihi bir an, şu anda bu konuda nihai bir değerlendirmemiz yok." şeklinde yanıtladı.

"ABD, barışçıl ve demokratik Sudan'ı kuvvetli şekilde desteklemektedir." ifadesini kullanan Palladino, geçiş otoritesini, yönetimde sivil katılımına izin vermeye davet etti.

"Sudan halkı, kendisini kimin yöneteceğini kendi belirlemelidir." diyen Palladino, ABD'nin şu anki odak noktasının Sudan'daki ABD Büyükelçiliği çalışanları ve vatandaşlarının güvenliği ve refahı olduğunu vurguladı.

Palladino, "Sudan'daki durum şu an değişken, yakından takip ediyoruz." dedi.

AB: Yönetim sivil hükümete devredilmeli

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Sudan'da halkın değişim talebinin askeri konsey tarafından karşılanamayacağını belirterek, yönetimin sivil hükümete devredilmesi ve bu süreçte taraflara itidal çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Mogherini, Sudan halkının aylardır barışçıl ve kararlı şekilde değişim talebinde bulunduğunu ifade etti.

Mogherini, "Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'nın da (Musa Faki Muhammed) bugün yaptığı açıklamada altını çizdiği üzere, Afrika Birliği Sözleşmesi'nin ilkelerini de ihlal eden askeri konsey, halkın değişim talebini karşılayamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece "güvenilir" ve "kapsayıcı" siyasi sürecin Sudan halkının beklentilerini karşılayabileceğini vurgulayan Mogherini, "Bu da sadece yönetimin hızlı şekilde sivil hükümete devredilmesiyle gerçekleşebilir. Bu zaman zarfında tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

BMGK yarın Sudan için toplanacak

ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülke, konseyi toplantıya çağırdı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen, Sudan'da ordunun yönetime el koyması üzerine ABD, Fransa, İngiltere, Polonya, Almanya ve Belçika'nın konseyi toplantıya çağırdığını bildirdi.

BMGK, yarın Sudan'daki askeri darbe ve ülkedeki son gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak.

BM'den itidal çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sudan'daki gelişmeleri yakından izlediğini ve tüm taraflara itidal çağrısı yaptığını söyledi.

İngiltere: Askeri konsey değişim talebine yanıt değil

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, 2 yıl ülkeyi yönetecek bir askeri konseyin halkın değişim talebine yanıt olmadığını belirtti.

Hunt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sudan'ın vatandaşlarının bir süredir değişim çağrısı yaptığını ifade ederek, "Ancak bu gerçek bir değişim olmalı. 2 yıl ülkeyi yönetecek bir askeri konsey buna bir yanıt değil." ifadesini kullandı.

Kapsayıcı bir sivil liderliğe hızlı bir şekilde geçilmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden Hunt, ayrıca daha fazla şiddetin yaşanmasının da önüne geçilmesini istedi.

Afrika Birliği: Çözüm ordunun yönetimi üslenmesi değil

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Sudan'daki siyasi gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, ülkedeki mevcut sıkıntıların çözümünün ordunun yönetimi üslenmesi olmadığını ifade etti.

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'da anayasanın askıya alınması, meclisin dağıtılması, iki yıllık geçiş hükümetinin kurulması ve Ömer el-Beşir'in tutuklanması gibi gelişmelerin yakından izlendiğini bildirdi.

"Afrika Birliği'nin görüşü, Sudan'ın karşılaştığı zorluklara uygun cevabın ordunun yönetimi devralması olmadığıdır." değerlendirmesinde bulunan Muhammed, anayasaya aykırı şekilde yapılan iktidar değişimlerini kınayan ve birlik tarafından 2000'de kabul edilen Lome Deklarasyonu'nu hatırlattı.

İran: Barışçıl yöntemlerin takip edilmesini ümit ediyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Sudan'da tüm tarafların barışçıl yöntemleri takip etmesi ve taleplerin müzakereler yoluyla dile getirilmesi gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamada Kasımi, Sudan'daki gelişmelerle ilgili prensip olarak başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmediklerini ve Sudan'da yaşananların da bu ülkenin iç işleriyle ilgili olduğunu ifade etti.

Kasımi, şunları kaydetti:

"Sudan'daki tüm tarafların sükunet içinde huzuru korumasını ve barışçıl yöntemleri takip etmesini ümit ediyoruz. Talepler müzakere ve diyalog siyasetiyle dile getirilmelidir. Bu ülkede, kısa sürede istikrar, huzur ve güvenlik ortamına şahit olmayı temenni ederim."

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Kaynak: AA