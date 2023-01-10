Davos 16 Ocak'ta başlıyor

Dusek, WEF'in 16-20 Ocak'ta Davos'ta düzenleyeceği yıllık toplantısı öncesi, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Zirvenin bu yıl "Parçalanmış Bir Dünyada İş Birliği" temasıyla zorlu bir ekonomik görünüm döneminde yapılacağını belirten Dusek, dünyanın şu anda birbiriyle bağlantılı nedenlere bağlı olarak çok sayıda krizle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Dusek, gıdadan enerji ve iklime kadar uzanan bu krizlerin özellikle en kırılgan bölgelerde yaşayanlar olmak üzere dünyada milyonlarca insanı etkilediğini ifade ederek, "Bu krizlerin nedenleri birbirine bağlı olduğu gibi, çözümleri de birbirine bağlı. Bu tür krizlerin sadece ileriye dönük riskini azaltmakla kalmayıp daha da önemlisi, gelecek için yeni bir büyüme, istihdam ve güvenlik gündemini hayata geçirmemizi sağlayacak tedbirleri belirleme ve bunlar üzerinde hareket etme konusunda birleşmeliyiz" dedi.

Enerji dönüşümünün hızlandırılması, çığır açan teknolojik yeniliklerin yaygınlaştırılması ve daha rekabetçi bir dünya için etkili diplomatik mekanizmaların devreye sokulması gibi yöntemlerin bu belirsizlik döneminden daha dirençli bir şekilde çıkılmasına yardımcı olabilecek aksiyonlar arasında yer aldığını kaydeden Dusek, şöyle devam etti: "Mevcut ekonomik sıkıntıların resesyon olarak adlandırıp adlandırılmayacağına ilişkin tartışmalar son birkaç aydır sürüyor ama bazı gelişmeler ve bu terimin tanımı arasında bir uyumsuzluk söz konusu. Bence (bu sorunlar için) kullanılması gereken doğru kelime geçiş. Merkez bankalarının aksiyonları ve tedarik zincirlerinin şekillenmesi, bu geçişin nasıl bir ekonomik düzenle sonuçlanacağına karar veren faktörler arasında olacak."