Davos Zirvesi başladı

23 Ocak 2018

Yılın en önemli etkinliklerinden biri olan 48'inci Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 70'e yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla toplandı.

"Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak" ana temasıyla düzenlenen Davos Zirvesi, tümü kadın olan eş başkanların basın toplantısıyla başladı.

Bu yıl Davos'a başkanlık yapan isimler şöyle: Uluslararası Ticaret Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri Sharan Burrow, CERN Genel Sekreteri Fabiola Gianotti, Fransız enerji şirketi ENGIE CEO'su Isabelle Kocher, IMF Başkanı Christine Lagarde, IBM Başkanı Ginni Rometty, Hindistan'daki Mann Deshi Vakfı'nın Kurucusu Chetna Sinha ve Norveç Başbakanı Erna Solberg.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Dünya Ekonomik Forumu'nun 1997'deki teması 'Birbirine bağlı bir toplum yaratmak' idi. Bugün dünya birbirine bağlı olmakla kalmıyor; artık yapay zekanın, büyük verinin ve robotların dünyasında yaşıyoruz" dedi.

İsviçre'nin Davos kasabasında başlayan ve üç gün sürecek Davos Zirvesi, 100'den fazla ülkeden 3 bine yakın iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisini bir araya getiriyor.

Davos Zirvesi'ne çok sayıda ülkenin lideri katılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Başkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker gibi liderlerin yanı sıra İspanya Kralı Felipe, Ürdün Kralı Abdullah ve Belçika Kralı Philippe de zirveye katılan isimler arasında.

Birçok uluslararası kurumun başkanı ile küresel ölçekte faaliyet gösteren çok uluslu büyük şirketlerin temsilcileri de Davos Zirvesi'nde yer alacak.

Şimşek, Davos'ta yoğun mesai yapacak

Davos Zirvesi'ne Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katılacak.

Şimşek ve Ekonomi Bakanı Zeybekci, katılacakları oturumların yanı sıra dünyanın önde gelen yatırımcı ve fon yöneticileriyle bir araya gelecek, ikili görüşmeler yapacak.

"Bu yıl olumlu bir hava hakim"

IHS Markit says Başekonomisti Nariman Behravesh, bu yıl Davos'ta geçen yıla göre daha olumlu bir hava olduğunu belirterek, "Geçen yıl siyasetin ekonomiye üstün geldiği düşüncesi hakimdi ancak bu yıl tam tersi oldu. Gelişen ekonomi popülizmi sınırlıyor" dedi.

Behravesh, ABD Başkanı Trump'ın seçilmesinin iş dünyasına büyük güven verdiğini söyledi.

Bu arada zirve kapsamında dün akşam düzenlenen Crystal Awards töreninde, oyuncular Cate Blanchett ve Shah Rukh Khan ile müzisyen Elton John, insan hakları alanındaki katlılarından dolayı ödül aldı.

Gösteriler yasaklandı

Öte yandan Davos yetkilileri, zirve süresince yapılacak protesto gösterilerini yasakladı.

Independent gazetesinin haberine göre, yoğun kar yağışını gerekçe gösteren yetkililer, birçok bölgenin karla kaplı olması nedeniyle alanın sınırlı olduğunu belirtti. Zirve öncesi çığ riskine karşı bölgede 30 konut tahliye edilmişti.

Davos'ta binlerce İsviçre askeri ve polis zirve boyunca görev yapacak. Güvenlik önlemlerinin maliyeti de 10 milyon doları buldu.

Dünya liderleri bir araya geliyor