De Cos: Euro Bölgesi'nin daha fazla teşvike ihtiyacı var
İspanya Merkez Bankası Başkanı De Cos, ECB'nin, COVID-19 krizinde ekonomiyi desteklemek teşvik paketlerini artırması gerektiğini söyledi.
İspanya Merkez Bankası Başkanı Hernandez De Cos, Euro Bölgesi'nin daha fazla teşvike ihtiyacı olduğunu ifade ederek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) teşviklerini artırması gerektiğini söyledi.
De Cos, Euro Bölgesi'nin ekonomik toparlanmasının, artan COVID-19 vakaları etkisiyle yavaşladığını söyledi.
Daha önce ECB Başkanı Chtistine Lagarde Euro Bölgesi ekonomik toplarlanmasının "eksik ve asimetrik" olduğunu söylemiş ve ikinci dalga endişelerinin belirsizliklerri artırdığını belirtmişti.