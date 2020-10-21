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De Guindos: Borçluluk artışı finansal istikrar risklerini artırır

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, teşviklerin erken kaldırılmasının Avrupa Birliği'nin (AB) ekonomik toparlanmasına zarar verebileceğini söyledi.

De Guindos: Borçluluk artışı finansal istikrar risklerini artırır
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ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, COVID-19 krizinden toparlanma için açıklanan teşviklerin erken kaldırılmasının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyeceğini, ancak borçluluk artışının da finansal istikrarı tehlikeye atacağını açıkladı.

AB, üye devletlerin ekonomik toparlanması için 750 milyar euroluk bir teşvik paketi açıklamıştı.

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