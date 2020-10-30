De Guindos: Dördüncü çeyrek büyümesi yüzde 3'e ulaşmayacak

30 Ekim 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos , Euro Bölgesin'nin üçüncü çeyrek büyümesinin "olumlu bir sürpriz" olduğunu ancak dördüncü çeyrek büyümesinin tahmin edilen yüzde 3 düzeyinde olmayacağını söyledi.

Ekonomik daralma ihtimalinin yok sayılamayacağını ifade eden de Guindos, Euro Bölgesi ekonomisinin 2019 yılı düzeylerine 2022 yılından önce ulaşmayacağını belirtti.

Tüketici fiyatlarındaki artış ile iligli de konuşan de Guindos, Euro Bölgesi enflasyonunun 2021 yılında pozitif seyre dönerek yaklaşık yüzde 1 artacağını tahmin etti.

COVID-19 salgını kapmsaında alınan parasal önlemlerin bütçede açık oluşturacağı ve bu açığın kriz öncesi döneme göre gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 8 kadar daha yüksek olabileceği konusunda uyardı.

De Guindos ayrıca, Avrupa Birliği üyelerine salgınla mücadelede ekonomilerini kapatmama çağrısı yaptı.