De Guindos: Toparlanma hızı yavaşladı
ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos AB ülkelerinin COVID-19 krizinden toparlanmasının yavaşladığını açıkladı.
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Avrupa Birlği (AB ülkelerinin COVID-19 salgınının ikinci dalgasından olumsuz etkilendiğini ve toparlanma hızının yavaşladığını söyledi.
Pek çok ülkede alınan karantina kararlarının isteğe bağlı olduğuna işaret eden de Guindos, "Ülkeler mart ayındaki kadar sert karantinalar uygulamak istemiyorlar gibi görünüyor" dedi.
De Guindos ayrıca, son verilerin COVID-19 krizinden toparlnama hızının yavaşladığını gösterdiğini ekledi.