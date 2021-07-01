DEAŞ, Musul'da elektrik hatlarına saldırdı

Musul Elektrik Dağıtım Şirketi, DEAŞ unsurlarının düzenlediği saldırıyla Musul'a bağlı Kayyara ilçesi yakınlarındaki 149-150-151-152 ve 153 numaralı yüksek gerilim hatlarında hasar oluştuğunu bildirdi. Saldırı nedeniyle Kerkük, Musul ve Salahaddin kentleri ile bazı ilçelerde 16 saati bulan elektrik kesintileri yaşandı.

DEAŞ'ın kırsaldaki saldırıları devam ediyor

​​​​​​​Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.