DEAŞ'ın askeri lideri Suriye'de öldürüldü

Suriye, DEAŞ terör örgütünün askeri lideri Ebu Salem El Iraki’nin Dera kırsalında düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, Suriye Arap Ordusu birimleri ve ilgili güvenlik yetkilileri, DEAŞ terör örgütünün askeri lideri El Iraki’ye, Dera kırsalında bulunan Advan beldesinde operasyon gerçekleştirdi.

SANA'nın aktardığına göre, bir güvenlik kaynağı, yaşanan çatışmanın ardından yaralanan El Iraki belinde bulunan patlayıcıyı infilak ettirdi.

Operasyonda, Iraki ile birlikte bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, teröristin rehin aldığı bir sivilin de yaralandığı belirtildi.