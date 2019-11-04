Delhi’de tek-çift plaka uygulamasına başlandı
Hava kirliliğinin tehlikeli düzeylere çıkmasının ardından Delhi’de tek-çift araç plakası uygulamasına geçildi.
Hilal Arı
Hindistan’da hava kirliliğinin tehlikeli düzeylere çıkmasının ardından başkent Delhi’de tek-çift araç plakası uygulaması başlatıldı.
Alınan kararla dünden itibaren plaka numarası tek ve çift rakamla biten özel araçlar aynı gün trafiğe çıkamayacak.
Trafiğe çıkan araç sayısını azaltmayı amaçlayan uygulama Hindistan’da 2016 ve 2017 yıllarında da geçici olarak devreye sokulmuştu. Otoriteler havadaki zararlı partikül yoğunluğu nedeniyle halka açık havada vakit geçirmeme çağrısı yapmaya devam ediyor.