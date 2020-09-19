Deloitte UK yeniden yapılandırma bölümünü satmayacak

19 Eylül 2020

Financial Times'ın haberine göre, Deloitte UK, küresel Birleşik Krallık yeniden yapılanma bölümünü satma planlarından Deloitte Global'in kararı veto etmesi sebebiyle vazgeçmek zorunda kalacak.

Deloitte Global'in, satışın küresel yeniden yapılandırma ağının yanı sıra, yeniden yapılandırma uzmanlarının müşterilerine verdiği tavsiyeden yararlanan vergi ve danışmanlık ekiplerinin olumsuz etkileyebileceğini belirttiği iddia edildi ve bu nedenle onay vermemeye karar verdiği ifade edildi.

Dört Büyük denetim şirketinden biri olan Deloitte, potansiyel alıcılar hakkında görüşmek için iki hafta önce yeniden yapılandırma ve iflas biriminin üst düzey üyeleri ile görüşerek ve böyle bir anlaşmanın fiyatının birkaç yüz milyon pound olacağını açıkladı.