Delta Force nedir? Nasıl çalışır? Maduro ve eşini nasıl yakaladılar

Resmi adı 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (1st SFOD-D) olan Delta Force, ABD Ordusu’nun Tier 1 (birinci seviye) anti-terör ve özel görev birimi olarak biliniyor. 1977 yılında kurulan birlik, doğrudan Joint Special Operations Command (JSOC) çatısı altında görev yapıyor. Delta Force’un varlığı resmen kabul edilse de, operasyonlarının büyük bölümü gizlilik perdesi arkasında yürütülüyor.

“ABD'nin son çare güçleri”

Delta Force’un ABD Donanması’ndaki karşılığı ise US Navy DEVGRU olarak bilinen birlik. Kamuoyunda SEAL Team Six adıyla tanınan DEVGRU ile Delta Force, ABD’nin en hassas görevlerinde birlikte ya da dönüşümlü olarak sahaya çıkıyor. İki birlik de “ülkenin son çare güçleri” olarak tanımlanıyor.

Rehine, lider avı, gizli operasyon

Delta Force’un temel görevleri arasında; üst düzey terör liderlerinin yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi, rehine kurtarma operasyonları, düşman topraklarında gizli keşif ve sabotaj,kritik hedeflere yönelik doğrudan baskınlar yer alıyor.

Bu birlikler, başarısız olma lüksü olmayan operasyonlarda devreye giriyor ve çoğu zaman resmî kayıtlara dahi geçmeyen görevler üstleniyor.

Elitinin de eliti

Delta Force’a katılmak için ABD Ordusu içinde dahi son derece zorlu bir eleme sürecinden geçmek gerekiyor. Fiziksel dayanıklılık kadar psikolojik direnç, stres altında karar alma ve yalnız hareket edebilme yeteneği ön planda tutuluyor. Adayların büyük bölümü Ranger, Green Beret gibi zaten seçkin birliklerden geliyor.

Teknoloji, istihbarat ve mutlak gizlilik

Delta Force operasyonları; ileri seviye silah sistemleri, özel modifiye edilmiş helikopterler, insansız hava araçları ve gerçek zamanlı istihbarat desteğiyle yürütülüyor. Birlik, çoğu zaman CIA ile yakın koordinasyon içinde çalışıyor. Operasyonlar sonrasında kamuoyuna bilgi verilmesi ise istisnai durumlar dışında tercih edilmiyor.

“Rejim lideri” odaklı operasyon

Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşinin yakalandığı yönündeki iddialar, böylesine yüksek profilli bir operasyonun ancak Delta Force veya DEVGRU gibi Tier 1 birimler tarafından yürütülebileceği yorumlarını beraberinde getirdi. ABD yönetimi bu iddialara ilişkin resmî bir doğrulama yapmazken, Delta Force’un geçmişte benzer “rejim lideri” odaklı operasyonlarda rol aldığı biliniyor.

Delta Force, ABD’nin küresel askeri gücünün en karanlık ve en etkili unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Kamuoyunda nadiren adı geçen bu birlik, dünya siyasetini ve güvenlik dengelerini etkileyen operasyonların perde arkasındaki ana aktörlerden biri olmayı sürdürüyor.