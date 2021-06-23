'Delta Plus varyantı' endişe veriyor

Delta Plus ne kadar tehlikeli? Mutasyonun bulaşma hızı neden bu kadar yüksek? Hastalık ağır seyredebilir mi? Bunun gibi bir çok soru yanıt beklerken Hindistan Sağlık Bakanlığı, Delta Plus varyantının daha kolay yayıldığını, akciğer hücrelerine daha kolay bağlandığını ve antikor tedavisine dirençli olduğunu açıkladı.

BBC'nin haberine göre, 'endişe varyantı' olarak sınıflandırılan yeni virüs tam anlamıyla bilinmezliğini koruyor. Virüsün yol açtığı hastalığın, diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olduğu veya hastalığın ağır seyretmeye yol açtığını kanıtlayacak bir veri bulunmuyor.

Virolog Dr. Gagandeep Kang, Delta Plus varyantı hakkındaki iddiaların doğruluğunu kanıtlayacak bir veri olmadığını ifade ederken, yeni varyantın endişe verecek türden olup olmadığını anlamak için biyolojik ve klinik bilgilere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ilk kez Nisan ayında görülen Delta Plus varyantının Hindistan’ın üç eyaletinde yaklaşık 40 kişide tespit edildiğini ve söz konusu varyantın 9 ülkede daha (ABD, İngiltere, Portekiz, İsviçre, Japonya, Polonya, Nepal, Rusya ve Çin) görüldüğü bilgisini paylaştı.