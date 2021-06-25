Delta ve 4. dalga endişeleri artıyor

Hilal SARI

COVID-19 pandemisinin aşılama ve önlemlerin gölgesinde normalleşme sürecine girdiğimiz bir dönemde dünyanın farklı köşelerinden salgının tekrar hızlanabileceğine dair endişe verici açıklamalar gelmeye devam ediyor. DSÖ’nün “endişe verici varyant” kategorisine kabul ettiği ve ülke isimleriyle anılmasını istemediği için Alfa (İngiltere), Beta, Gamma ve Delta gibi Yunan alfabesindeki harflerle nitelediği COVID-19 varyantları hem daha bulaşıcı hem de güncel araştırmalara göre daha da ölümcül. Özellikle ilk olarak Hindistan’da görülen Delta varyantı çok hızlı bir şekilde dünyadaki baskın varyant haline geliyor. DSÖ de haftabaşında yaptığı açıklamada Delta varyantının en hızlı ve güçlü varyant olduğunu belirterek en kırılgan kişileri hedef alacağı konusunda sert bir uyarı yaptı. DSÖ özellikle sağlık çalışanlarının aldığı riskler düşünülmeden atılan adımları “felaket boyutunda ahlaki bir başarısızlık” olarak nitelendiriyor.

Alfa varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı

İngiltere’de ortaya çıkan Alfa varyantı da sadece birkaç ay içinde dünyanın geniş bir kısmına yayılmış ve aşılamaya rağmen vaka ve ölümlerin Avrupa, Asya ve Amerika’da artmasına yol açmıştı. Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Avrupa’da şimdiden yeni vakaların yüzde 90’ının Delta varyantına dönüştüğünü söyledi. Araştırmalar Delta varyantının zaten hayli bulaşıcı olduğu için endişe yaratan Alfa varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğunu ortaya koyuyor. BioNTech’in kurucularından Dr. Uğur Şahin de Delta’nın tüm dünyada 4. dalgayı tetikleyebileceği uyarısı yapmış, BioNTech Pfizer aşısının bu varyanta karşı da etkili olduğunu söylemişti.

Türkiye’nin açılmasını beklediği Rusya’ya kapılar kapanıyor

Perşembe günü 20 bin 182 yeni vaka ile 24 Ocak’tan bu yana en fazla yeni vaka bildirimi yapılan Rusya’da otoriteler bu artışın Delta varyantından ve vatandaşların aşı olmak istememelerinden kaynaklandığını söylüyor. Son 24 saatte 568 kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkenin iki büyük şehri Moskova ve St. Petersburg’da pandeminin başından bu yana en yüksek günlük can kayıpları görüldü. Fransa ise önceki gün salgının aktif şekilde yayıldığını ve mutasyonların endişe verici olduğunu belirterek Rusya, Namibya ve Seyşeller’i tekrar kırmızı listeye aldı. Hükümet sözcüsü Moskova’daki yeni dalganın Delta varyantından kaynaklandığını da vurguladı. Bu üç ülkeye ek olarak Fransa’nın kırmızı listesindeki diğer ülkeler ise şöyle: Güney Afrika, Arjantin, Bahreyn, Bangladeş, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Surinam, Uruguay, Paraguay, Afganistan ve Maldivler.

2020’dekinden daha fazla can alıyor

Pandeminin aldığı canların basında çok daha fazla yer bulduğu 2020’nin büyük bir bölümünde dünya genelinde günlük can kaybı 5-6 bin civarında seyretmiş, kasım ayında yeni daha bulaşıcı ve öldürücü varyantlarla bu sayı 8 ila 15 binlere yükselmişti. Haziran 2021’e gelindiğinde bu rakam hala endişe verici şekilde 7 ila 13 bin bandında ilerliyor.

Bir de ‘kara mantar’ kabusu başladı

İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan ve uzun süre yoğun bakımda entübe olarak COVID-19 tedavisi gören insanlarda görülen kara mantar (mukormikoz) enfeksiyonu da artışta. Mısır, Irak ve son olarak Arjantin’de de görülmeye başlayan enfeksiyon Hindistan’da şimdiye kadar 28 binin üzerinde can aldı ve COVID-19’dan sonra en yaygın virüs haline geldi. Öte yandan Afrika’da HIV+ bir kadında COVID-19’un 32 ayrı mutasyon geçirmiş olması ve Güney Afrika’da yeni varyantların HIV+ nüfusun fazla olduğu bölgelerden çıkması, bilim insanlarını ve sağlık otoritelerini tetikte tutmaya devam ediyor.