Demir cevheri piyasasında İran alarmı
ABD-İran arasında tırmanan gerilim bir kez daha yatırımcının gündeminde. Trump, İran'ın demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yönelik yaptırım kararı, demir cevheri piyasasında 14 milyon ton arz açığına ve fiyatların 100 doların üzerine çıkmasına neden olabilir... Evrim Küçük'ün haberi...
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