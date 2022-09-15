Demiryolunda 30 yıl sonra ilk grev

ABD'de özellikle yük taşımacılığı alanında çalışan demiryolu işçileri greve hazırlanıyorlar.

100 binden fazla demiryolu işçisini temsil eden sendikalar, işveren ile toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması halinde Cuma günü greve çıkmayı planlıyorlar.

Taraflar arasındaki farklılıklar giderilemez ise bu ABD ulusal demiryolundaki 30 yıldır yapılan ilk grev olacak.

100 binden fazla sendikalı işçinin yaklaşık yarısını temsil eden mühendisler ve sözleşmeli çalışanların yük taşınan demiryollarında yapmayı planladıkları grev, bu hatlardaki trenlerin çalışmamasına neden olacak. Amtrak grev olasılığı nedeniyle uzun mesafeli bazı rotalarda tren seferlerini şimdiden durdurdu.