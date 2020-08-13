"Demokratlar, yeni COVID-19 paketini müzakere etmekle ilgilenmiyorlar"

13 Ağustos 2020

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin açıklamalarının ardından konuşan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Trump yönetimi yeni yardım paketi üzerinde ilerlemek istiyor. Ancak Demokratlar bunu müzakere etmekle ilgilenmiyorlar" dedi.

Mnuchin, Pelosi'nin Beyaz Saray yeni yardım paketinin 2 trilyon dolar olmasını kabul edene kadar müzakere etmeyeceklerini açıkça ortaya koyduğunu savundu.

Pelosi, MSNBC'ye yaptığı açıklamada, COVID-19 yardım paketi üzerinde bir anlaşma konusunda Demokratlar ile Beyaz Saray'ın birbirlerinden "oldukça uzakta" olduklarını söyledi.

Taraflar arasında büyük farklılıklar olduğunu vurgulayan Pelosi, geçtiğimiz hafta başarısız olan müzakerelerden bu yana taraflar arasında bir temas gerçekleşmediğini de vurguladı.