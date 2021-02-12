Demokratların hedefi bir daha aday olamaması

ABD Senatosunda görülen eski başkan Donald Trump’ın azil davasında, Trump’ın suçlu bulunmasını isteyen Demokrat Parti, gerekçesini Trump’ın başkanlık seçimleri sonrasında destekçilerini protestoya çağırması sebebiyle yargılandığını ve suçlu bulunmadığı durumda söz konusu eylemi tekrar edebileceği üzerine kurdu.

Davanın ilk 3 günü Trump’ın destekçilerini ateşli ifadelerle kışkırtarak, Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın seçimleri hile ile kazandığını iddia etmesi ve “hırsızlığı durdurmaya” çağırması üzerine odaklandı. Demokratlar, Trump'ı aklamanın 'korkunç bir standart' oluşturacağı konusunda uyardı. Azil davası yönetici temsilcisi Jamie Raskin, Senato’da yaptığı konuşmada, “Eğer Trump yeniden aday olur ve seçilirse bu durumun tek suçlusu biz oluruz” dedi. Bir diğer Demokrat Parti üyesi Ted Lieu ise, “Beni endişelendiren Trump’ın yeniden aday olması değil, yeniden aday olup kaybettiğinde aynı olayın yeniden yaşanması, çünkü bunu yapabilir” açıklamasını yaptı.

Seçimler sonrasında yaşanan olayların Trump’ın istediği yönde seyrettiğini belirten savcılar, Trump’ın yaptığı Twitter paylaşımlarında kullandığı “kıyamet gibi saldırın” ifadesine dikkat çektiler. Savcılar olayların normal vatandaşların beklenmedik bir davranış sergilemesi olarak yorumlanmaması gerektiğini, Trump’ın radikal destekçilerinin “kahramanları” için savaşmaya hazır olduklarını iddia ettiler.

Demokrat Parti dava sonucunda Trump’ın suçlu bulunması ve bir daha ABD başkanlığı görevine gelmesini yasaklamayı hedefliyor. Ancak alınan kararda üçte iki çoğunluğa ihtiyaç duyulması ve sadece 6 Cumhuriyetçi Parti üyesinin Demokrat Parti ile uyumlu oy kullanması bu hedefe ulaşmanın zor olacağına işaret ediyor.

Diğer yandan, pek çok Cumhuriyetçi parti üyesinin, partilerinin Trump’a karşı gelmemeleri sebebiyle hayal kırıklığına uğradıkları ve yeni bir merkez sağ parti kurmak için görüşmelere başladıkları belirtiliyor.