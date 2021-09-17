Denizaltı krizi: Fransa büyükelçilerini geri çağırdı

Avustralya'nın Fransa'yla denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından, Fransa Hükümeti, Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yazılı bildirisinde, “Cumhurbaşkanı’nın talebi üzerine ABD ve Avustralya’daki iki büyükelçimizi istişareler için derhal Paris’e çağırma kararı aldım” ifadesine yer verdi.

Bakan, “Bu istisnai karar, Avustralya ve ABD tarafından 15 Eylül'de yapılan açıklamaların özel ağırlığından kaynaklanmaktadır” diye kaydetti.