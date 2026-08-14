Denizanası istilası nükleer santrali vurdu: Reaktör durduruldu

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Fransa'nın kuzeyinde bulunan Gravelines Nükleer Santrali'ndeki bir reaktör, denizanası sürüsünün pompalama sistemlerinde tıkanıklığa yol açması nedeniyle devre dışı bırakıldı.

Yüz binlerce Euro'luk önlem alınmıştı

Politico'nun haberine göre santral yönetimi, 2025 yılında yaşanan ilk olayın tekrarlanmaması için yüz binlerce Euro tutarında önlem aldı.

Buna rağmen yaklaşık bir yıl sonra denizanalarının pompalama sistemlerinde yeniden yoğunluk oluşturması, reaktörün geçici olarak kapatılmasına neden oldu.

Fransız enerji şirketi EDF, denizanalarını tesisten uzak tutabilmek amacıyla balıkçı teknelerinin santral çevresindeki sularda günün 24 saati devriye yaptığını açıklarken, reaktörün önümüzdeki günlerde yeniden devreye alınması ve tesisin tam kapasiteyle çalışmaya başlaması bekleniyor.

Deniz suyu sıcaklığındaki artış riski büyütüyor

Denizlerde yükselen su sıcaklıkları, denizanalarının beslendiği planktonların ve diğer canlıların çoğalması için elverişli koşullar oluşturuyor.

Sıcaklık artışı aynı zamanda denizanalarının yaşam döngüsünü hızlandırırken üreme dönemlerinin uzamasına da yol açabiliyor.

İklim değişikliğinin etkisiyle deniz suyu sıcaklıklarının yükselmeye devam etmesinin, soğutma ve pompalama sistemlerinde deniz suyundan yararlanan enerji tesisleri açısından benzer sorunların daha sık yaşanmasına neden olabileceği değerlendiriliyor.