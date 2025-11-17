Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden Türk gemisinin vurulmasına ilişkin açıklama

Ukrayna'nın Odesa bölgesinde Rus saldırıları sürerken, İzmail Limanı'nda demirli Türk bayraklı ORINDA adlı LPG gemisi isabet aldı. Yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz taşıdığı belirtilen gemi saldırı sonrası alev aldı. Patlama riski nedeniyle Romanya'nın Plauru köyünde yaşayan siviller güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Olayın tahliye sırasında gerçekleştiği belirtilirken mürettebatta ise yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisi, Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir."

Ne olmuştu?

Rus güçleri, Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki liman altyapısını hedef alan saldırılarını son günlerde artırmıştı. İzmail Limanı'nda vurulan Türk gemisinin yanı sıra, Rus ordusu Ukrayna'nın en büyük enerji şirketi DTEK'e ait enerji tesisine de saldırı düzenledi.

Bu saldırı sonucunda 36 bin 500 hane elektriksiz kaldı. Yaklaşık 4 bin haneye yedek hatlarla yeniden elektrik verilirken, 32 bin 500 hanede onarım çalışmalarının uzun süreceği açıklandı.