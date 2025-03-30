Depremin yıkıp geçtiği Myanmar'a yardım akıyor... Ölü sayısı 10 bini aşabilir!

Myanmar'ı vuran 7,7'lik depremin ardından Güneydoğu Asya'nın yoksul ülkesine yardım yağıyor. Savaş gemileri ve uçaklarla bölgeye çok sayıda yardım malzemesi ve personel taşınırken, yardımlara Myanmar'ın sınır komşuları Hindistan, Çin ve Tayland öncülük ediyor.

Ancak depremde havaalanı, otoyollar ve köprüler de dahil olmak üzere kritik altyapıların zarar görmesi yardım faaliyetlerini yavaşlatıyor.

Ölü sayısı 1600'e ulaştı

2021 yılında darbe ile kontrolü ele geçiren Myanmar'daki askeri yönetim, en az 1644 kişinin öldüğünü, 3 bin 400 kişinin de yaralandığını duyurdu. Etkin tıbbi müdahale için tüm askeri ve sivil hastaneler ile sağlık çalışanlarının koordineli ve verimli bir şekilde birlikte çalışması çağrısında bulunuldu.

Ölü sayısı 10 bini aşabilir

ABD Jeoloji Servisi'nin tahminlerine göre Myanmar'daki ölü sayısının 10 bini aşabileceği düşünülüyor.

Komşu Tayland'ı da sarsan deprem, ülkedeki bir gökdeleni yıkarken 17 kişinin ölümüne yol açtı. En az 78 kişi de enkaz altında kaldı.

'Yardımlar yetersiz, kurtarma görevlisi yok'

Eski adı Bruma olan Myanmar'daki deprem iç çatışmaların arttığı, askeri cuntanın hüküm sürdüğü bir dönemde yaşandı. 2021'den bu yana devam eden çatışmalar, tarıma dayalı ülke ekonomisini olumsuz etkiledi, 3,5 milyondan fazla insanı yerinden etti.

Depremle birlikte askeri cunta, iki hafta boyunca cunta karşıtı tüm saldırgan askeri eylemlerin durdurulacağını NUG, direniş güçleri, müttefik örgütler ve sivil toplum gruplarıyla birlikte kurtarma operasyonlarının yürütüleceğini duyurdu.

Öte yandan Myanmar halkı hükümet yardımının yetersiz olduğunu ve insanların kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kaldığını söylüyor. Sagaing kasabasından Han Zin, bölgede birçok binanın yerle bir olduğunu, depremden bu yana bölgede elektrik olmadığını ve içme suyunun da tükendiğini aktardı.

Enkazlara müdahale eden arama kurtarma ekipleri, bölgedeki çalışmaların yeterli ekipmana sahip olmayan küçük, kendi kendine örgütlenmiş yerel gruplar tarafından yürütüldüğünü söyledi. Mandalay'da enkaz altında sıkışan çok sayıda insanın ancak ağır makineler ve insani yardım görevlisi ile çıkarılabileceği de belirtiliyor.

Komşular yardıma koştu

Komşular Myanmar halkına yardıma koşarken, yardımlara Hindistan, Çin ve Tayland ile Malezya, Singapur ve Rusya öncülük etti.

Hindistan'dan kalkan askeri uçaklar Myanmar'a çok sayıda uçuş gerçekleştirerek yardım malzemesi ve arama kurtarma personeli taşıdı. Hindistan ordusunun Mandalay'da bir sahra hastanesi kurulmasına yardım edeceği ve malzeme taşıyan iki donanma gemisinin de Myanmar'a doğru yola çıktığı öğrenildi.

Çin ise güneybatısındaki Yunnan eyaletinden kara yoluyla gelen bir ekip de dahil olmak üzere çok sayıda Çinli kurtarma ekibinin bölgeye ulaştığını açıkladı.

Myanmar devlet medyası, Singapur'dan gelen 78 kişilik bir ekibin kurtarma köpekleriyle birlikte Mandalay'da faaliyet gösterdiğini bildirdi.