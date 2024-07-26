Destek tartışmaları son buldu: Barack ve Michelle Obama'dan Kamala Harris açıklaması!

ABD'de eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Beyaz Saray adaylığı için Kamala Harris'i destekleyerek başkan yardımcısına ülkenin en popüler iki Demokratının beklenen ama yine de çok önemli desteğini verdi.

Kamala Harris ile yapılan telefon görüşmesini gösteren bir video ile duyurulan destek, Başkan Joe Biden'ın yeniden seçilme teklifini sona erdirme kararının ardından Harris'in partinin muhtemel adayı olarak ivme kazanmaya devam ettiği sırada geldi.

Yayınlanan videoda Obama, “Michelle ve ben seni desteklemekten ve bu seçimde Oval Ofis'e girmen için elimizden gelen her şeyi yapmaktan daha fazla gurur duyamayacağımızı söylemek için aradık” dedi.

Obama'ları 2008'de seçilmesinden bu yana tanıyan Harris, dostlukları için teşekkür etti ve 5 Kasım'daki Seçim Günü'nden önceki üç aylık süreçte onlarla birlikte “oraya gitmeyi, yollarda olmayı” dört gözle beklediğini söyledi.

Obama'lar, Demokrat adaylar için büyük kampanya etkinliklerinde müthiş bağış toplamaya ve popüler vekiller olmaya devam ediyor.

Ne olmuştu?

Dün New York Post'da yer alan habere göre, Demokratlar, seçim yarışında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın karşısında yarışmasını beklediği Harris'in arkasında toplanmak için hızlı hareket etti ancak Obama'nın bir istisna olduğu görüldüğünü yazmıştı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, eski başkan Barack Obama'nın, Trump'ı yenebileceğini düşünmediği için Kamala Harris'in başkanlık adaylığını desteklemediğini öne sürmüştü.

Biden ailesinden bir kaynak, gazeteye yaptığı açıklamada "Obama çok üzgün çünkü Harris'in kazanamayacağını biliyor. Obama onun sınırı hiç ziyaret etmemiş, tüm göçmenlerin sağlık sigortası olması gerektiğini söyleyen beceriksiz bir tiranı olduğunu biliyor. Zorlukların üstesinden gelemez" ifadelerini kullanmıştı.