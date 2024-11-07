Deutsche Bank, ECB nihai faiz oranı tahminini yüzde 1,5'e düşürdü
Deutsche Bank, yeni Donald Trump yönetimi altında ABD gümrük tarifeleri beklentisi, daha zayıf temel makro ekonomik performans ve hedefin altında enflasyon riski nedeniyle ECB'nin nihai faiz oranı tahminini yüzde 2,25'ten yüzde 1,5'e düşürdü.
Deutsche, ABD tarifelerinin kesin etkisi, zamanlaması ve Avrupa'nın nasıl tepki vereceği de dahil olmak üzere bu faktörlerin çoğunun belirsiz olduğunu ve ECB terminal oranının %1.0 ile %1.75 arasında düştüğünü gördüklerini söyledi.
ECB'nin ana gösterge oranı olan mevduat oranı şu anda %3.25.
Deutsche, önümüzdeki beş ECB toplantısında 25 baz puanlık indirim beklediğini söyledi ve görünümünün 50 baz puanlık bir indirimi içermemesine rağmen, daha büyük indirimlerin yakın bir çağrı olduğunu ekledi.