Deutsche Bank, ECB nihai faiz oranı tahminini yüzde 1,5'e düşürdü

Deutsche, ABD tarifelerinin kesin etkisi, zamanlaması ve Avrupa'nın nasıl tepki vereceği de dahil olmak üzere bu faktörlerin çoğunun belirsiz olduğunu ve ECB terminal oranının %1.0 ile %1.75 arasında düştüğünü gördüklerini söyledi.

ECB'nin ana gösterge oranı olan mevduat oranı şu anda %3.25.

Deutsche, önümüzdeki beş ECB toplantısında 25 baz puanlık indirim beklediğini söyledi ve görünümünün 50 baz puanlık bir indirimi içermemesine rağmen, daha büyük indirimlerin yakın bir çağrı olduğunu ekledi.