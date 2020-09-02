Deutsche Bank: Toparlanma beklenenden yavaş olacak

02 Eylül 2020

Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing COVID-19 krizinden toparlanmanın beklenenden uzun süreceğini ve ekonominin salgın öncesi döneme 2020 ve 2021 yıllarında dönemeyebileceğini söyledi.

Sewing, krizin ciddi sonuçlarıyla karşı karşıya kalan ve en kötü etkilenen sektörlerin bir süre daha yüzde 70 ile yüzde 90 kapasite ile çalışmaya devam edeceğini düşündüğünü belirtti.

Frankfurt'ta düzenlenen Handelsblatt Bankacılık Zirvesi'nde konuşan Sewing, "Pek çok firma bu duruma ayak uydurarak uzun vadede düşük gelir elde etmek zorunda kalacak." dedi.