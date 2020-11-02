Deutsche Bank'a göre İngiltere ekonomisi % 3 daralacak

02 Kasım 2020

Deutsche Bank ekonomistlerine göre, 4'ncü çeyrekte İngiltere ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5-3,5 aralığında daralacak.

Ekonomistler, koronavirüs salgınında ikinci dalganın yol açtığı karantina tedbirleri öncesinde İngiltere ekonomisinin 4'ncü çeyrekte yüzde 2,1 büyüyeceğini tahmin ediyorlardı.

Deutsce Bank ekonomistleri ayrıca, koronavirüs salgınının ikinci dalgası ile mücadelede BoE ile İngiltere arasındaki politika destek ve koordinasyonunun önümüzdeki haftalarda daha fazla olmasının beklendiğini de ifade ettiler.