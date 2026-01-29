Deutsche Bank'tan 18 yılın zirvesi: Kâr 6,1 milyar Euro'yu aştı

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, 2025 yılında son 18 yılın en yüksek yıllık kârına ulaştığını açıkladı. Banka, özellikle yılın son çeyreğinde beklentilerin üzerinde gelen performansın katkısıyla 2007'den bu yana en güçlü yıllık finansal sonucunu kaydetti.

Kâr piyasa beklentilerinin de üzerinde

Deutsche Bank'ın 2025 yılına ilişkin hissedarlara atfedilebilir net kârı 6,12 milyar Euro olarak açıklandı. Böylece banka, bir önceki yıl elde edilen 2,7 milyar Euro'luk kârı önemli ölçüde aşarken, yaklaşık 6 milyar Euro seviyesindeki piyasa beklentilerinin de üzerine çıktı. Kârdaki artışta küresel yatırım bankacılığı faaliyetlerinde elde edilen güçlü gelirlerin etkili olduğu belirtildi.

Açıklanan sonuçlarla birlikte Deutsche Bank, 2007'den bu yana en yüksek kârını elde ederken, üst üste altıncı yılını da kârlı kapatmış oldu. Bu tablo, son on yılda yaşanan zararlar ve bankanın finansal sağlamlığına ilişkin endişilerin ardından kaydedilen dikkat çekici toparlanmayı ortaya koydu.

Üç yıllık finansal plan tamamlandı

2025 yılı, bankanın üç yıllık finansal planının da tamamlandığı bir dönem oldu. Deutsche Bank, bu süreçte yüzde 10'un üzerinde hedeflenen özkaynak kârlılığı oranına ulaşıldığını bildirdi. Banka, 2028 yılı için bu oranı yüzde 13'e çıkarmayı hedeflerken, analistler mevcut ekonomik koşullar altında bu hedefin zorluklar barındırdığına dikkat çekiyor.

Deutsche Bank Üst Yöneticisi Christian Sewing, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, "Bu sonuçlar, stratejimizin bir sonraki aşaması için mümkün olan en güçlü temeli oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Banka ayrıca, güçlü finansal görünümünü hissedarlarla paylaşmak amacıyla ilave bir hisse geri alım programı başlatacağını da duyurdu.