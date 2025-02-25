Dev banka 4 bin kişiyi kovacak! Yerlerini yapay zeka dolduracak

DBS Bank Yönetim Kurulu Başkanı Piyush Gupta, Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen konferansta işten çıkarmalara değindi.

Gupta, şu an insanların yaptığı bazı işleri yapay zekanın daha fazla üstlenmesi gerektiğini belirterek işten çıkarma planını açıkladı.

DBS yöneticisinin verdiği bilgiye göre banka gelecek üç yılda 4 bin kişiyi işten çıkaracak. Bu da işgücünün yaklaşık yüzde 10'una denk geliyor.

Banka işgücünü azaltacak ancak yapay zekayla bağlantılı olarak 1000 yeni pozisyon olacak.