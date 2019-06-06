Dev birleşme askıya alındı
Fiat Chrysler, Fransız Renault'a yaptığı 35 milyar dolarlık birleşme teklifini geri çektiğini duyurdu. Bu haberin ardından Renault hisseleri yüzde 7,7 oranında değer kaybetti.
İtalyan-Amerikan otomobil ortaklığı Fiat Chrysler, Fransız otomotiv devi Renault'ya yaptığı 35 milyar dolarlık birleşme teklifini geri çektiğini duyurdu. Fiat Chrysler yaptığı açıklamada, Fransa'daki siyasi durumun böyle bir birleşme için uygun olmadığını ifade etti.
Eğer birleşme gerçekleşseydi, Fiat Chrysler Renault markası dünyanın en büyük üçüncü otomobil üretim şirketi olacaktı.
Birleşme teklifinin geri çekilmesinin ardından Renault hisseleri yüzde 7,7 oranında değer kaybetti.
Kaynak: Reuters