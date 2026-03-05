Dondurucuları kontrol edin: Cam riski nedeniyle 17 bin ton gıda geri çağrıldı

ABD’de dondurulmuş gıda ürünleriyle ilgili büyük bir geri çağırma kararı alındı. ABD Tarım Bakanlığı’na bağlı Food Safety and Inspection Service tarafından yapılan açıklamaya göre, Ajinomoto Foods North America bazı ürünlerinde cam parçaları bulunabileceği şüphesi nedeniyle geri çağırma kapsamını genişletti.

Şirket, geçen ay başlatılan geri çağırma kararına 33 milyon 617 bin pounddan fazla (yaklaşık 15 bin ton) ürün daha ekledi. Böylece toplam geri çağrılan ürün miktarı 36 milyon 987 bin 575 pounda (yaklaşık 17 bin ton gıda) çıktı.

Birçok popüler marka geri çağırma kapsamında

Geri çağırma kapsamında tavuk ve domuz eti içeren dondurulmuş kızarmış pilav, ramen ve shumai mantı ürünleri yer alıyor. Etkilenen markalar arasında, Ajinomoto, Kroger, Ling Ling, Tai Pei, Trader Joe’s de yer alıyor.

Yetkililer, ürünlerin ABD genelindeki perakende mağazalarına dağıtıldığını belirtti. Ajinomoto markalı bazı ürünlerin ise Kanada ve Meksika’ya da gönderildiği ifade edildi.

Cam parçalarının kaynağı havuç olabilir

FSIS’in açıklamasına göre geri çağırma kararı, tüketicilerden gelen ürünlerde cam parçası bulunduğuna dair şikayetler üzerine alındı.