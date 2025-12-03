Dev hava yolu şirketi 70'ten fazla uçuşu iptal etti

Hindistan'ın önde gelen hava yolu şirketi IndiGo, operasyonlarında yaşanan aksaklıklar nedeniyle 70'in üzerinde uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı. Press Trust of India'nın (PTI) şirket açıklamasına dayandırdığı habere göre iptallere; mürettebat eksikliği, teknik sorunlar ve havaalanlarındaki yoğunluk gibi çeşitli operasyonel nedenler yol açtı.

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, son dönemde hava yolu şirketi ciddi bir mürettebat yetersizliği ile karşı karşıya. Bu durumun, IndiGo'da uygulanan “uçuş görev süresi sınırlamasından kaynaklı ciddi mürettebat sıkıntısı yaşandığı” yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdiği ifade edildi.

Dinlenme süreleri 48 saate çıkarıldı

Haberlere göre, görev süresi düzenlemeleri kapsamında pilot ve kabin ekiplerinin haftalık dinlenme süreleri 48 saate çıkarıldı. Bu uygulamanın operasyonel planlamayı zorlaştırdığı ve iptallerde etkili olduğu belirtiliyor.