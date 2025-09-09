Dev hava yolu şirketinden grev kararı! 100 uçuş iptal edildi

Hollanda merkezli hava yolu şirketi KLM, yer hizmetleri çalışanlarının çarşamba günü planladığı iki saatlik grev nedeniyle 100 uçuşu iptal edeceğini açıkladı. Şirket sözcüsü, iptallerden yaklaşık 27 bin yolcunun etkileneceğini belirtti.

Avrupa genelinde yaz boyunca devam eden grevler, hava yolu operasyonlarını aksatmıştı. Geçtiğimiz temmuz ayında Ryanair, Fransa'daki hava trafik kontrol grevleri nedeniyle çok sayıda seferini iptal etmek zorunda kalmıştı.

Yeni bir grev planlandı

KLM, geçtiğimiz hafta bazı sendikalarla anlaşmaya varmasına rağmen, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mutabakat sağlanamayan iki sendikanın grev kararı aldığını duyurdu. Buna göre, çarşamba günü sabah saatlerinde iki saatlik bir grev yapılacak. Ayrıca 17 Eylül Salı günü için sabah dört saatlik yeni bir grev planlandığı bildirildi.

Şirket, iptallerin yalnızca doğrudan etkilenen uçuşlarla sınırlı kalmayacağını, tüm uçuş planında zincirleme aksamalara yol açabileceğini vurguladı.