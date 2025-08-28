Dev havayolu şirketi çalışanlarını ödüllendiriyor: Cezayı kesen ikramiyeyi kapıyor!

İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair'in CEO'su Michael O'Leary, kabin bagajı kurallarına uymayan yolcuları tespit eden çalışanlara verilen primin artırılacağını açıkladı.

CNBC-e'de yer alan habere göre kasım ayından itibaren bu primin 1,50 eurodan 2,50 euroya yükseleceğini duyuran O'Leary, uygulamanın amacının yolcuları caydırmak olduğunu belirterek, "Kurallara uymayıp büyük çantayla uçağa binmeye çalışırsanız, sizi tespit ederiz. Ben de bu durumu tespit eden personelimize prim vererek onları ödüllendirmekten memnuniyet duyarım" dedi.

Yolcular ekstra ücret ödüyor

Ryanair verilerine göre, her yıl yaklaşık 200 bin yolcu kurallara uymadığı için el bagajını kargo bölümüne ek ücretle vermek zorunda kalıyor. Şirket, standartların dışında bagaj getiren yolculara seyahat güzergâhına bağlı olarak 75 sterline kadar ceza uygulanabileceğini hatırlattı.

Şu an yolcular, 40x20x25 cm ölçülerinde ve 10 kiloya kadar olan bir küçük el bagajını ücretsiz taşıyabiliyor. Ancak Avrupa Birliği'nde yapılan yeni düzenleme nedeniyle eylül ayından itibaren izin verilen ölçüler 40x30x20 cm olacak.

"Kurallara uyulursa gecikmeler azalır"

O'Leary, kurallara riayet edilmesi halinde uçaklara biniş sürecinin hızlanacağını ve rötarların azalacağını vurguladı.