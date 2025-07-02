Dev konserve firması Del Monte Foods iflas koruması başvurusunda bulundu

Konserve gıda üreticisi Del Monte Foods, geçen yılki borç yapılandırmasının ardından ABD’de Bölüm 11 iflas koruması başvurusunda bulundu.

Del Monte Foods tarafından yapılan açıklamada, New Jersey Bölgesi için ABD İflas Mahkemesi’ne yapılan başvuruyla birlikte 912,5 milyon dolarlık finansman taahhüdü alındığı belirtildi. Bu tutarın içinde, mevcut bazı alacaklılardan sağlanan 165 milyon dolarlık yeni finansman da bulunuyor.

Şirketin mahkemeye sunduğu belgelerde, Del Monte Foods’un hem yükümlülüklerinin hem de varlıklarının 1 milyar ile 10 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Açıklamaya göre, devam eden faaliyetlerden elde edilen nakit akışı ve yeni sağlanan finansman, satış süreci boyunca likiditeyi destekleyerek müşterilere hizmet sunumunun kesintisiz devamını sağlamayı hedefliyor.

Bu gelişme, şirketin ana hissedarı olan Del Monte Pacific Ltd'nin, haziran ayında gerçekleşen bir dava anlaşması kapsamında bazı alacaklılara ödeme yapmamayı tercih etmesinin ardından geldi. Geçtiğimiz yıl yürütülen borç revizyonu kapsamında şirket, 725 milyon dolarlık finansman anlaşmasında temerrüde düşmüş, bu durum bazı kreditörlerin dava açmasına neden olmuştu.

Yeni likidite yaratıldı

Del Monte’nin uyguladığı ve sektörde “drop-down” işlemi olarak bilinen strateji, belirli varlıkların yeni kurulan bir iştirak aracılığıyla teminat altına alınmasını ve bu yolla borçlanılarak yeni likidite yaratılmasını sağladı.

Bloomberg’e göre bu yapı, borç takaslarıyla katılımcı kreditörlere öncelik tanıyarak ödeme sıralamalarında farklılıklar doğurdu.