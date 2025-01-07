Dev ortaklık: Getty Images ve Shutterstock'tan birleşme kararı

Görsel içerik pazarının iki devi Getty Images Holdings ve Shutterstock bugün, önde gelen bir görsel içerik şirketi oluşturmak üzere kesin bir birleşme anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Yaklaşık 3,7 milyar dolar işletme değerine sahip olacak birleşik şirket Getty Images Holdings adını alacak ve New York Borsası'nda "GETY" sembolü altında işlem görmeye devam edecek.

Birleşmeden, üçüncü yıla kadar 150-200 milyon dolar arasında yıllık maliyet sinerjisi ve ikinci yıldan itibaren kazançlara, nakit akışına katkı bekleniyor.

"Dönüşümsel bir nitelik taşıyor"

Getty Images CEO'su Craig Peters, birleşme kararıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Bugünkü duyuru şirketlerimiz için heyecan verici ve dönüşümsel bir nitelik taşıyor. İçerik tekliflerimizi geliştirmek, etkinlik kapsamını genişletmek ve müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için yeni teknolojiler sunmak da dahil olmak üzere finansal temelimizi güçlendirmek ve geleceğe yatırım yapmak için birçok fırsatı ortaya çıkarıyor."

"Fırsatlar bizi heyecanlandırıyor"

Shutterstock CEO'su Paul Hennessy ise şirketlerin birleşmesiyle birlikte ortaya çıkacak fırsatların kendilerini heyecanlandırdığından şöyle bahsetti:

"Yaratıcı içerik kütüphanemizi genişletmek ve çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için ürün teklifimizi geliştirmek için gördüğümüz fırsatlar bizi heyecanlandırıyor."