Dev Rus bankası Sberbank’tan dokuz ayda 12,4 milyar dolar kâr
Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka üçüncü çeyrekte 411,1 milyar ruble net kâr elde ederken, yılın dokuz ayındaki net kâr 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 12,4 milyar dolar) çıktı.
Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, yılın üçüncü çeyreğinde 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 0,1 düşüşle 411,1 milyar ruble net kâr elde ettiği kaydedildi.
Bankanın net kârının yılın ilk 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8 artarak 1,2 trilyon rubleye çıktığı, öz sermaye getiri oranının yüzde 25 seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.
Açıklamada, ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerine yönelik gelir vergisinde yapılan değişikliklerin, bankanın üçüncü çeyrek gelirlerini önemli oranda etkilediğine işaret edildi.
Sberbank, geçen yıl 1,5 trilyon ruble ile (yaklaşık 17 milyar dolar) rekor seviyede kar elde etmişti.